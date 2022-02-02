В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
50 минут назад

«Сама попросила»: Федосеева-Шукшина рассказала о пребывании в пансионате после Куравлева

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы Первого канала «Пусть говорят» рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. В нем ранее находился Леонид Куравлев. Актриса отметила, что сама попросила поместить ее в пансионат.

«Сама попросила»: Федосеева-Шукшина рассказала о пребывании в пансионате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в учреждении 83-летняя Федосеева-Шукшина провела три дня. Покинуть пансионат ей пришлось из-за положительного теста на коронавирус.

«Я сейчас дома. В пансионате пробыла три дня. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. Слышала, что там был Леонид Вячеславович Куравлев довольно долгое время. И когда встал вопрос, куда ехать, в санаторий или пансионат, я сказала: "Там, где был Леня Куравлев. Я тоже там хочу быть"», — сказала Федосеева-Шукшина.

Актриса отметила, что ей очень понравилось в оздоровительном учреждении и в будущем она намерена вернуться туда. В частности, Федосеева-Шукшина высоко оценила в пансионате обслуживание, людей и атмосферу.

Ранее в пансионате до своей госпитализации с пневмонией несколько месяцев провел Леонид Куравлев. Выписавшись из больницы актера отправили на паллиативное лечение в хоспис, где 30 января он скончался.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители