«Сама попросила»: Федосеева-Шукшина рассказала о пребывании в пансионате

«Я сейчас дома. В пансионате пробыла три дня. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. Слышала, что там был Леонид Вячеславович Куравлев довольно долгое время. И когда встал вопрос, куда ехать, в санаторий или пансионат, я сказала: "Там, где был Леня Куравлев. Я тоже там хочу быть"», — сказала Федосеева-Шукшина.