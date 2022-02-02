«Сама попросила»: Федосеева-Шукшина рассказала о пребывании в пансионате

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы Первого канала «Пусть говорят» рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. В нем ранее находился Леонид Куравлев. Актриса отметила, что сама попросила поместить ее в пансионат.
Всего в учреждении 83-летняя Федосеева-Шукшина провела три дня. Покинуть пансионат ей пришлось из-за положительного теста на коронавирус.
«Я сейчас дома. В пансионате пробыла три дня. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. Слышала, что там был Леонид Вячеславович Куравлев довольно долгое время. И когда встал вопрос, куда ехать, в санаторий или пансионат, я сказала: "Там, где был Леня Куравлев. Я тоже там хочу быть"», — сказала Федосеева-Шукшина.
Актриса отметила, что ей очень понравилось в оздоровительном учреждении и в будущем она намерена вернуться туда. В частности, Федосеева-Шукшина высоко оценила в пансионате обслуживание, людей и атмосферу.
Ранее в пансионате до своей госпитализации с пневмонией несколько месяцев провел Леонид Куравлев. Выписавшись из больницы актера отправили на паллиативное лечение в хоспис, где 30 января он скончался.