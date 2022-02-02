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21 минуту назад

Ирину Дубцову госпитализировали

Певица Ирина Дубцова попала в больницу после возвращения из отпуска на Мальдивах.

Ирину Дубцову госпитализировали
Фото: Личный архив Ирины ДубцовойЛичный архив Ирины Дубцовой

Накануне Ирина рассказала в соцсетях, что перенесла экстренную операцию под наркозом и после нее ощущает слабость, а также «кашель небольшой после трубки в горле».

Поклонники предположили, что певицу госпитализировали с коронавирусом, но Ирина опровергла эту информацию.

Она рассказала, что ей сделали «небольшую» и «нестрашную» операцию.

«Я — человек, состоящий из органов и тканей. Мне действительно сделали небольшую, подчеркну, нестрашную операцию. У меня нет омикрона, иначе мне никто не сделал бы никакую операцию. Не придумывайте, пожалуйста», - попросила Дубцова в сторис Instagram.

Из-за неожиданных проблем со здоровьем Ирине пришлось перенести концерт в одном из столичных клубов, который должен был состояться 4 февраля. Певица объяснила, что «физически не сможет выйти на сцену и полноценно работать в течение какого-то времени».

При этом причин внезапного хирургического вмешательства знаменитость раскрывать не стала.

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