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41 минуту назад

Страницу Шнурова в Instagram удалили после скандала с Собчак

Страницу лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Instagram удалили. На сайте соцсети указано, что leningrad_shnurov больше не доступна. Ранее на странице были опубликованы скандальные клипы коллектива об уборке мусора в Санкт-Петербурге, губернаторе города Александре Беглове и телеведущей Ксении Собчак, передает Znak.com.

Страницу Шнурова в Instagram удалили после скандала с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — говорится на странице Шнурова в Instagram.

В издании отметили, что аккаунт являлся фанатским, но на нем публиковали все скандальные клипы коллектива. В частности, на странице были размещены видео про уборку снега в Санкт-Петербурге, губернаторе города и протесте против Fan-ID. Недавно «Ленинград» выпустил новую песню, в которой пользователи интернета узнали Собчак.

Телеведущая ответила музыканту в своем Instagram-аккаунте. В результате между Собчак и Шнуровым завязалась ссора. На своей странице в соцсети телеведущая порекомендовала музыканту «заткнуться или сделать что-то крутое». По мнению Собчак, творческий кризис Шнурова напрямую связан с отказом от спиртного, поэтому она посоветовала ему снова начать пить.

«Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — заключила телеведущая.

Znak.com также обратил внимание на то, что новый клип Шнурова недоступен в группе «Ленинграда» и соцсети «ВКонтакте». Издание обратилось за комментарием к помощнику музыканта, но тот ответил, что не знает причину удаления страницы.

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