Вдова Караченцова покинет Россию после громкого скандала

Актриса Людмила Поргина несмотря на все жалобы на маленькую пенсию продолжает жить на широкую ногу. Не успев вернуться домой, вдова Николая Караченцова снова решила покинуть Россию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После кончины своего супруга Николая Караченцова его вдова продолжает с завидной частотой оказываться в центре внимания общественности. Причем 73-летняя Людмила Поргина сама охотно выходит на связь с прессой или становится гостьей ток-шоу, чаще всего посвященным скандальным сюжетам про других звезд. Причем иной раз актриса говорит такие вещи, из-за которых оказывается в центре шумихи.

К примеру, скоро будет уже год жалобе Поргиной на слишком, по ее мнению, маленькую пенсию. Напомним, вдова Николая Караченцова получает 53 тысячи рублей, 30 из которых — надбавка от Собянина. Тогда актриса многих шокировала словами о том, что ей едва хватает средств. И что если бы не дополнительные 30 тысяч рублей, то она не знает, как смогла бы вообще выживать. Рассуждала Людмила Андреевна с позиции жительницы столицы, однако ее слова все равно наделали шуму. Хотя бы потому, что даже после смерти Караченцова его вдова продолжила жить на широкую ногу.

Взять, к примеру, постоянные поездки Поргиной за границу. Актриса часто оповещает общественность о том, что собирается отправиться с внуками то в одну, то в другую страну, где они любили отдыхать с покойным Николаем Караченцовым. И со временем стиль жизни Людмилы Андреевны не меняется. Как стало известно журналистам, на этот раз жаловавшаяся на низку пенсию актриса собирается отправиться в Турцию.

«Жду весны, чтобы скорее куда-нибудь мотнуть. Я собираюсь в Турцию поехать, где мы с Колечкой зимовали», — поделилась вдова Николая Караченцова.