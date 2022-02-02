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1 час назад

Сын Шепелева и Фриске начал копить деньги на дом в США

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева от певицы Жанны Фриске начал откладывать деньги на дом в Калифорнии. Об этом отец восьмилетнего Платона рассказал на своей странице в Instagram.

Сын Шепелева и Фриске начал копить деньги на дом в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певца Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. На фоне скандала Шепелев запретил сыну видеться с дедушкой, бабушкой и тетей.

При этом долгое время телеведущий не публиковал фото с сыном в соцсетях, однако регулярно рассказывал о нем своим подписчикам. Дмитрий Шепелев также часто делится семейными снимками, показывая как Платона, так и младшего сына от дизайнера Екатерины Тулуповой.

«Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы», - рассказал Шепелев.

Запись он сопроводил фотографией младшего сына Тихона.

Пользователи Instagram оценили шутку телеведущего и похвалили Платона за предприимчивость.

«Дмитрий не перестает нас удивлять своими милыми шутками! А я жизнь прожила и не отложила на дом! Пожалуй, ещё не поздно начинать!» - заметила kisteriova_fatima.

«Надо купить большую копилку», - посоветовала natalia_uznavenko.

Ранее пользователи соцсети осудили Шепелева за то, что он не дает сыну общаться с родственниками со стороны мамы.

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