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33 минуты назад

Виторган жестко ответил Шнурову на слова о сыне

Актер Максим Виторган опубликовал в Instagram видеообращение к музыканту Сергею Шнурову в ответ на его скандальную шутку о пятилетнем сыне Ксении Собчак. Бывший муж журналистки напомнил фронтмену группы «Ленинград» о временах, когда тот считал за честь бесплатно выступить на дне рождения Собчак.

Виторган жестко ответил Шнурову на слова о сыне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак», — обратился к музыканту Виторган.

Актер также указал на проблемы с эрекцией Шнурова в последние годы, предположив, что музыкант возбуждается только во время конфликтов с Собчак. По мнению Виторгана, фронтмен «Ленинграда» «выродился» в «хулигана на подсосе». Кроме того, он дал Шнурову совет научиться красиво или хотя бы с достоинством стареть.

Уточняется, что речь идет о клипе «Шмарафон», где в шутливой, нецензурной и между тем оскорбительной форме описывается смертельное ДТП в Сочи с участием водителя Собчак.

«Подумаешь, убила — спешила ж по делам», - звучит в песне.

Кроме того, в ней же ставится под сомнение отцовство ребенка журналистки: «ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган».

Ранее сама Ксения Собчак ответила на оскорбления музыканта и написала длинный, не менее резкий пост в своем аккаунте Instagram.

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