В ролике Виторган, не стесняясь в выражениях, заступился за своего пятилетнего сына Платона.

«Ну ты чё, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьезно, чувак?» – обратился к музыканту актер.

Виторган напомнил Шнурову, что они знакомы около двадцати лет. В своем обращении он также упомянул о том, что в былые времена эпатажный лидер музыкального коллектива «почитал за честь выступать на дне рождении Собчак».