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21 минуту назад

Виторган на видео жестко ответил Шнурову за нападки на сына

Максим Виторган жестко ответил лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнурову, выпустившему песню о бывшей супруге актера Ксении Собчак. Соответствующее видео размещено в Instagram-аккаунте артиста.

В ролике Виторган, не стесняясь в выражениях, заступился за своего пятилетнего сына Платона.

«Ну ты чё, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьезно, чувак?» – обратился к музыканту актер.

Виторган напомнил Шнурову, что они знакомы около двадцати лет. В своем обращении он также упомянул о том, что в былые времена эпатажный лидер музыкального коллектива «почитал за честь выступать на дне рождении Собчак».

«Ты был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился вообще?» – сказал Виторган.

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