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19 минут назад

Волочкова снялась в откровенной фотосессии после разрыва с банщиком

Балерина Анастасия Волочкова опубликовал в Instagram серию откровенных фотографий: танцовщица позировала в одном нижнем белье.

Волочкова оголилась после разрыва с банщиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнутся», — написала Волочкова.

Поклонники балерины поделились своим мнением, касаемо того, какой комплект белья больше подходит Волочковой. Они также похвалили ее фигуру и осыпали комплиментами внешность девушки. Однако были и те, кто решили, что это своеобразный способ «отомстить» бывшему возлюбленному Волочковой, банщику Сергею. Мужчина бросил балерину из-за «поступков, которые нельзя простить».

«Красиво, особенно на последнем фото»;

«Зачем ему назло такое выставлять? Толку не будет»;

«Анастасия у вас прекрасная фигура для вашего возраста, дай бог каждому»;

«Настя, лучше улыбайся. И никогда больше не плачь из-за мужиков. Себя любить надо больше всех», — написали фанаты.

Ранее возлюбленный Волочковой объявил о расставании с балериной.

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