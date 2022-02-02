Волочкова оголилась после разрыва с банщиком

Поклонники балерины поделились своим мнением, касаемо того, какой комплект белья больше подходит Волочковой. Они также похвалили ее фигуру и осыпали комплиментами внешность девушки. Однако были и те, кто решили, что это своеобразный способ «отомстить» бывшему возлюбленному Волочковой, банщику Сергею. Мужчина бросил балерину из-за «поступков, которые нельзя простить».