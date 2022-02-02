Внебрачные дети Абдулова могут получить его наследство

Юрист Роман Томилин заявил, что внебрачные сыновья актера Александра Абдулова смогут претендовать на его наследство при определенных обстоятельствах. В студии программы «Пусть говорят» на Первом Канале он рассказал, что доказав отцовство, можно восстановить сроки вступления в наследство.

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«Существуют ситуации, при которых при определенной доказательной базе возможно его преодолеть, доказав отцовство. И восстановить сроки. Можно получить наследство и через десять, и через пятнадцать и даже через двадцать лет», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что гипотетически дети Абдулова могут претендовать на часть наследства при распределении наследственной массы и оценивать это будет суд. В данной ситуации, по его мнению, у молодых людей, называющих себя наследниками актера, могут быть корыстные цели.

Напомним, что первым внебрачным сыном Абдулова считается некий Александр Коваль. Он заявил, что его мать работала костюмером на съемках «Десяти негритят». Предполагается, что во время работы над фильмом актер и костюмер состояли в интимной связи.

Вторым ребенком звезды назвал себя петербуржец Сергей Шиподько. Он заявил, что его мать познакомилась с актером в одном из ресторанов Москвы. По словам молодого человека, сам актер не хотел признавать «нагулянного сына».