«Спала со всеми без разбора»: жесткий компромат на Волочкову

Сейчас Анастасия Волочкова снова в центре скандала! Не успела балерина разобраться с авиакомпанией, как вдруг начались разборки с бывшими. Причем, как с 44-летним женихом из программы «Давай поженимся», так и с экс-продюсером.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На прошлой неделе Волочкова клялась в любви банщику Сергею Кузнецову в эфире программы «Пусть говорят», а также намекала на скорое замужество. Увы, розовые замки балерины разрушили редакторы шоу, которые откопали интригующие факты из биографии жениха.

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Выяснилось, что мужчина объявлен в розыск за организацию теракта на территории Украины. А вишенкой на воображаемом свадебном торте Волочковой стала судимость Кузнецова за грабеж. После этого Сергей молниеносно исчез из Instagram Анастасии, а вчера блондинка в слезах объявила о расставании.

Тут же объявился и экс-продюсер Волочковой Александр Валов. В 90-ых он был известным светским репортером, а затем решил попробовать свои силы в продюсировании. Тут-то его судьба и свела с экс-примой Большого театра. Правда, их дорожки со временем разошлись.

«Она мне сказала: «Ты должен знать, что я девушка свободная. Я куртизанка».

Меня это тогда сильно цепануло. Если человек себя так называет, значит она соглашается с этой ролью», — откровенничал Валов в программе «Ты не поверишь!».

Мужчина убежден, что блондинка собственноручно разрушила свою репутацию балерины. Её имя уже давно не мелькает в разделе «Культура», зато в светской скандальной хронике она на лидирующих позициях.

Экс-продюсер Волочковой поделился пикантными подробностями. Как правило, спонсорами благотворительных концертов звезды становились мужчины. Анастасия не ограничивалась с ними исключительно деловыми отношениями.

«Как правило, все спонсоры оказывались мужчины. Их в первую очередь интересует некая другая близость с балериной», — рассказал Александр Валов.