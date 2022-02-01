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50 минут назад

Психолог назвала Собчак закомплексованной гусеницей

Психолог Диля Еникеева сравнила телеведущую Ксению Собчак с безвредной гусеницей, заявив, что журналистка — классическая закомплексованная личность. Такое мнение она высказала в беседе с изданием «Абзац».

Психолог назвала Собчак закомплексованной гусеницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ксения Собчак классическая истерическая личность. Человек, который всеми силами и способами стремится привлечь к себе внимание, и, если нет талантов, он будет привлекать эксцентричными, хамскими поступками. Главное, чтобы о ней говорили, не забывали», — сказала специалист.

Еникеева уверена, что журналистка получает удовольствие от кокетства, гадости, хамства и лицемерия. Причина этому — комплексы и отсутствие любви от окружающих в детстве.

«Есть тип безвредной гусеницы, у которой лохматые, яркие волоски. Они отпугивают насекомых. Но внутри она – закомплексованная, слабая, несчастная, нелюбимая с детства. И эту свою нелюбовь она выплескивает на людей», — заявила психолог.

При этом к людям, которые завидуют Собчак и хотят быть на нее похожими, эксперт отнесла «малолеток уровня ПТУ», а в основном же поведение ведущей отталкивает людей.

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