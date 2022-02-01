Психолог назвала Собчак закомплексованной гусеницей

«Ксения Собчак классическая истерическая личность. Человек, который всеми силами и способами стремится привлечь к себе внимание, и, если нет талантов, он будет привлекать эксцентричными, хамскими поступками. Главное, чтобы о ней говорили, не забывали», — сказала специалист.