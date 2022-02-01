В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
10 минут назад

На дочь Юрия Башмета подали в суд из-за пожара в «звездном доме»

Московский бизнесмен подал в суд на дочь российского музыканта Юрия Башмета из-за пожара в «звездном доме» на Никитском бульваре, произошедшего в 2019 году. Мужчина требует взыскать с женщины, в квартире которой началось возгорание, почти шесть миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокая.

На дочь Юрия Башмета подали в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в ходе тушения пожара пострадали и две принадлежащие истцу комнаты (одна 28-метровая, вторая площадью 28,4 квадратного метра). Бизнесмену пришлось делать капитальный ремонт. Компенсировать затраты, по его мнению, должна семья Башмета и местное товарищество собственников жилья (ТСЖ).

«Истец просит взыскать с Башмет К.Ю., Башмет Н.Т., ТСЖ "Никитский бульвар-12" убытки в размере 5,8 миллиона рублей, госпошлину 37,3 тысячи рублей, расходы по оплате услуг специалиста в размере 58 тысяч рублей», — рассказала МК Лела Кокая.

Пожар в «звездном доме», где расположены квартиры Башмета, актрисы Ингеборги Дапкунайте и оперной певицы Любови Казарновской, произошел 4 февраля 2019 года. В результате погибли восемь человек, среди них — двое детей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители