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35 минут назад

Куравлев неожиданно поддержал Конкина после смерти дочери актера

Новость о смерти народного артиста РСФСР Леонид Куравлева повергла в шок его коллегу Владимира Конкина. Дружба между ними была нестабильной, но, когда у актера погибла дочь София, Куравлев его поддержал.

Куравлев неожиданно поддержал Конкина после смерти дочери актера
Фото: Prt Scr youtube.com / Комсомольская ПравдаPrt Scr youtube.com / Комсомольская Правда

По словам исполнителя роли Володи Шарапова в детективе «Место встречи изменить нельзя», с Куравлевым они то весело общались на съемочной площадке, то могли не видеться несколько лет.

«Последний его звонок изумил! Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Леня. Это было настолько необыкновенно, настолько непривычно. Он наговорил столько всего на автоответчик. Я ему перезвонил, мы пообщались, он поддержал», — поделился Конкин в программе «Пусть говорят».

Актер знал, в каком тяжелом положении в последние годы находится его коллега. Но Конкин предпочитал не вмешиваться, поскольку был уверен — у Куравлева есть дети, которые должны о нем позаботиться. До ухудшения здоровья народный артист РСФСР жил в доме престарелых, откуда его увезли в больницу. Когда у Куравлева выявили неизлечимую болезнь, его перевели в хоспис. Звезды советского кино не стало 30 января, пишут «Актуальные новости».

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