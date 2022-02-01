Куравлев неожиданно поддержал Конкина после смерти дочери актера

Новость о смерти народного артиста РСФСР Леонид Куравлева повергла в шок его коллегу Владимира Конкина. Дружба между ними была нестабильной, но, когда у актера погибла дочь София, Куравлев его поддержал.

Фото: Prt Scr youtube.com / Комсомольская Правда Prt Scr youtube.com / Комсомольская Правда

По словам исполнителя роли Володи Шарапова в детективе «Место встречи изменить нельзя», с Куравлевым они то весело общались на съемочной площадке, то могли не видеться несколько лет.

«Последний его звонок изумил! Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Леня. Это было настолько необыкновенно, настолько непривычно. Он наговорил столько всего на автоответчик. Я ему перезвонил, мы пообщались, он поддержал», — поделился Конкин в программе «Пусть говорят».