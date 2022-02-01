Орнелла Мути захотела получить российское гражданство

"Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда - любовь публики. Любовь и высокая оценка публики придают артисту силу, вдохновение, хочется идти вперед, экспериментировать, никогда не сдаваться. Трогает то, что даже если меня в России не так много видели, публика остается верна, сохраняет интерес. Большего подарка быть не может", - сказала актриса.