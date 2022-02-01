В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
26 минут назад

Орнелла Мути хотела бы получить российское гражданство и говорить по-русски

Итальянская актриса Орнелла Мути сообщила во вторник в интервью корреспонденту ТАСС, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной.

Орнелла Мути захотела получить российское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее", - сказала актриса.

Видео дня

Она сообщила, что постепенно собирает необходимые документы, но многое упирается в сложности итальянской бюрократии. Мути давно изучает русский, но пока свободно не говорит.

"Я учу язык сама на [приложении] Babbel. Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию", - пожелала актриса.

Она вспоминает, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, потом она с мужем уехала в Эстонию, где в советские времена родилась мама Франчески Романы Ривелли. Это настоящее имя актрисы, родившейся в Риме.

"Моя мама не очень хорошо знала русский, но, я помню, как она мне пела песни (по-русски): "Бабушка, бабушка, бабушка пришла".

"Времени на рассказы никогда не хватает, когда была жива моя мама, мы все время куда-то бежали, торопились, но я занимаюсь поиском тетради, которую моя мама сохранила, где рассказывается вся история семьи. Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия волшебная", - продолжила собеседница агентства.

Мути полагает, что итальянцы и русские достаточно близки.

"Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда - любовь публики. Любовь и высокая оценка публики придают артисту силу, вдохновение, хочется идти вперед, экспериментировать, никогда не сдаваться. Трогает то, что даже если меня в России не так много видели, публика остается верна, сохраняет интерес. Большего подарка быть не может", - сказала актриса.

1 февраля Мути впервые будет вести вечер-открытие знаменитого фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо, который демонстрируется в прямом эфире государственного телевидения Италии, а также в других странах. В 14-летнем возрасте Мути снялась у Дамиано Дамиани в картине "Самая красивая жена" (La moglie piu bella, 1970). В ее послужном списке около 100 кино- и телевизионных ролей, в том числе она работала с такими режиссерами, как Дино Ризи, Франческо Рози, Марио Моничелли, а также участвовала в ряде европейских проектах. Российскому зрителю она запомнилась дуэтом с Адриано Челентано в картинах "Укрощение строптивого" (Il bisbetico domato, 1980) и "Безумно влюбленный" (Innamorato pazzo, 1981).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители