Врач Малахова подтвердил серьезную болезнь телеведущего

Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов борется с тяжелым вирусным заболеванием, рассказал лечивший его врач на условиях сохранения анонимности.

Фото: instagram.com / @malakhov007 instagram.com / @malakhov007

СМИ ранее распространили информацию о том, что Малахов борется с раком. Тяжелая болезнь быстро прогрессирует, из-за чего телеведущий плохо выглядит. Источники из его окружения утверждают — Малахов лечится в лучших клиниках Германии и Израиля.

По словам специалиста, к которому обращался телеведущий, у него серьезное вирусное заболевание. Недуг, как правило, не проявляет себя, но может быть смертельно опасен. Однако у некоторых пациентов болезнь может исчезнуть в течение полугода. Поскольку за последние два года у Малахова нет улучшений, речь идет о хроническом течении болезни.