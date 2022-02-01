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32 минуты назад

Врач Андрея Малахова подтвердил серьезную болезнь телеведущего

Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов борется с тяжелым вирусным заболеванием, рассказал лечивший его врач на условиях сохранения анонимности.

Врач Малахова подтвердил серьезную болезнь телеведущего
Фото: instagram.com / @malakhov007instagram.com / @malakhov007

СМИ ранее распространили информацию о том, что Малахов борется с раком. Тяжелая болезнь быстро прогрессирует, из-за чего телеведущий плохо выглядит. Источники из его окружения утверждают — Малахов лечится в лучших клиниках Германии и Израиля.

По словам специалиста, к которому обращался телеведущий, у него серьезное вирусное заболевание. Недуг, как правило, не проявляет себя, но может быть смертельно опасен. Однако у некоторых пациентов болезнь может исчезнуть в течение полугода. Поскольку за последние два года у Малахова нет улучшений, речь идет о хроническом течении болезни.

Врач заявил «МК», что с высокой вероятностью у журналиста диагностировали синдром, который развивается на фоне разрушения клеток, в том числе при онкологии. Такое предположение эксперт сделал после проверки результатов анализов крови, гормонов, иммунной системы, онкомаркеров. Большинство тестов выглядели не очень обнадеживающими, пишут «Актуальные новости».

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