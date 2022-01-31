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11 минут назад

Миро высказалась о возможном романе Лепса с Барановской

Блогер Лена Миро считает, что у недавно ставшего свободным певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской нет романа.

Миро высказалась о возможном романе Лепса с Барановской
Фото: ТАССТАСС

«Я не знаю, в чьей больной фантазии Барановская может выступить в роли роковой разлучницы, но люди эти или врут, или просто тупые», - написала Миро в своем блоге в «Живом журнале».

Она предложила представить гипотетическую ситуацию, когда взрослый мужчина остается один.

«И, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, он бежит в объятия многодетной матери не первой свежести. Нет, ну всякое, конечно, бывает в жизни. Но вот такого не бывает точно», - уверена блогер.

По ее словам, Барановская «у многих не вызывает симпатии».

«Но обвинять ее в том, что она заарканила Лепса - верх глупости. Если уж Григорию и нужна будет женщина, то к нему очередь выстроится. Двадцатилетних, красивых», - подчеркнула Миро.

Ранее сообщалось, что в конце декабря суд расторг брак Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Пара была вместе 20 лет, у них трое детей.

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