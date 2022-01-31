Татьяна Васильева рассказала, почему постригается коротко

Актриса Татьяна Васильева рассказала, почему бреется налысо.
В интервью Ирине Шихман для Youtube-проекта «А поговорить?» Васильева рассказала, что впервые постриглась коротко, когда решила, что так ей будет удобнее.
По ее словам, ультракороткая стрижка стала победой над собой как над женщиной.
«Мне стало все равно, перестала чувствовать себя женщиной. Прошло желание нравиться. Ушли мысли, как ко мне относятся, что думают. Стало все равно. И это главная победа над собой. Но я не феминистка, Боже упаси», - рассказала актриса.
Васильева вспомнила, что после рождения сына Филиппа у нее вдруг стало много волос, она отрастила «львиную гриву», но проходила с ней недолго. Для ролей в театре на волосы приходилось клеить шиньоны – пряди не выдерживали тяжести и обрывались. Кроме того, из-за плотного графика часто приходилось выбегать на улицу с мокрой головой. Тогда артистка стала делать короткие стрижки, и с каждым разом волосы становились все короче. Сейчас Васильева стрижется под машинку.
«У меня есть прекрасная машинка для стрижки. Такая круглая. Можно без зеркала водить — сама все сделает. Мне нравится. Но до блестящей лысины пока не дошло. Впрочем, скоро, думаю, волосы сами так сделают. Без машинки», - заявила актриса.
В том же интервью Татьяна Васильева заявила, что не жалеет ни об одном из своих распавшихся браков, и назвала бывших мужей бездельниками.