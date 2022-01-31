Татьяна Васильева рассказала, почему постригается коротко

В интервью Ирине Шихман для Youtube-проекта «А поговорить?» Васильева рассказала , что впервые постриглась коротко, когда решила, что так ей будет удобнее.

«Мне стало все равно, перестала чувствовать себя женщиной. Прошло желание нравиться. Ушли мысли, как ко мне относятся, что думают. Стало все равно. И это главная победа над собой. Но я не феминистка, Боже упаси», - рассказала актриса.

Васильева вспомнила, что после рождения сына Филиппа у нее вдруг стало много волос, она отрастила «львиную гриву», но проходила с ней недолго. Для ролей в театре на волосы приходилось клеить шиньоны – пряди не выдерживали тяжести и обрывались. Кроме того, из-за плотного графика часто приходилось выбегать на улицу с мокрой головой. Тогда артистка стала делать короткие стрижки, и с каждым разом волосы становились все короче. Сейчас Васильева стрижется под машинку.