Гагарина ответила на критику своего внешнего вида

Многие поклонники певицы ранее неоднократно высказывали подозрения о том, что она специально доводит себя диетами и спортом из-за склонности к полноте. На вопрос одного из фанатов об отношении Гагариной к данному хейту она отметила, что не соблюдает никаких диет, а спортом занимается для здоровья и выносливости, чтобы без проблем переносить длительные гастроли и концерты.