Гагарина ответила на критику своего внешнего вида

Певица Полина Гагарина ответила на сыплющийся на нее негатив по поводу худой фигуры и маленькой груди.
В своем Instagram-аккаунте она написала, что ее не задевает критика хейтеров.
Многие поклонники певицы ранее неоднократно высказывали подозрения о том, что она специально доводит себя диетами и спортом из-за склонности к полноте. На вопрос одного из фанатов об отношении Гагариной к данному хейту она отметила, что не соблюдает никаких диет, а спортом занимается для здоровья и выносливости, чтобы без проблем переносить длительные гастроли и концерты.
«И мне нравится моя маленькая грудь. Большую я никогда не хотела. Мне это не органично. Так что пусть пишут "неравнодушные"», — написала певица.
При этом Гагарину удивило такое огромное количество «сил и времени у людей, чтобы писать ей гадости».