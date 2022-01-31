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15 минут назад

Арбенина поскандалила с охраной на концерте

Певица Диана Арбенина накричала на охранников во время концерта в «Татнефть Арене» в Казани за соблюдение антиковидных мер. Как сообщает Mash Iptash, после исполнения четырех песен знаменитость остановила концерт и обратилась к секьюрити — ей не понравилось, что зрители не танцевали, а сидели на местах, как требуют правила.

Арбенина вступила в конфликт с охраной на концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу», — сказала Арбенина, добавив, что таким образом изменить «цифры заболевших ковидом» нельзя.

После ее слов охранники разошлись и люди хлынули к сцене, однако сама певица продолжала высказываться.

«Каждый от концерта получает то, что хочет получить. Тот, кто хочет стоять, имеет полное право стоять на концертах», — сказала она, периодически ругаясь матом.

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