Арбенина вступила в конфликт с охраной на концерте

Певица Диана Арбенина накричала на охранников во время концерта в «Татнефть Арене» в Казани за соблюдение антиковидных мер. Как сообщает Mash Iptash, после исполнения четырех песен знаменитость остановила концерт и обратилась к секьюрити — ей не понравилось, что зрители не танцевали, а сидели на местах, как требуют правила.