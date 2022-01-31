Гарик Харламов раскрыл подробности тяжелой болезни

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дарьей Исаевой в YouTube-шоу DASH рассказал, что в начале января переболел свиным гриппом. По словам Харламова, температура у него поднялась до 39,9.

"Я перестал понимать, где я и что, приехала бригада скорой помощи. На какое-то время меня госпитализировали. Взяли анализы. Естественно, на COVID. Было непонятно, в какую палату меня должны положить", - вспоминает Харламов.

"Ходили мимо люди, а я просто лежал посередине. Потом пришли анализы. Как выяснилось это H1N1 — свиной грипп. Меня лечили от него", — рассказал Гарик.

Артист уточнил, что никогда так тяжело не болел гриппом. По его словам, заболел он во время корпоратива в Сочи, коллеги Харламова также заразились. В 2020 году он также переболел ковидом после корпоратива.