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11 минут назад

Гарик Харламов тяжело переболел свиным гриппом

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дарьей Исаевой в YouTube-шоу DASH рассказал, что в начале января переболел свиным гриппом. По словам Харламова, температура у него поднялась до 39,9.

Гарик Харламов раскрыл подробности тяжелой болезни
Фото: ТАССТАСС

"Я перестал понимать, где я и что, приехала бригада скорой помощи. На какое-то время меня госпитализировали. Взяли анализы. Естественно, на COVID. Было непонятно, в какую палату меня должны положить", - вспоминает Харламов.

Сутки ему пришлось провести в приемном покое.

"Ходили мимо люди, а я просто лежал посередине. Потом пришли анализы. Как выяснилось это H1N1 — свиной грипп. Меня лечили от него", — рассказал Гарик.

Артист уточнил, что никогда так тяжело не болел гриппом. По его словам, заболел он во время корпоратива в Сочи, коллеги Харламова также заразились. В 2020 году он также переболел ковидом после корпоратива.

"В Ростове-на-Дону я вел мероприятие. Был какой-то корпорат и через микрофон подхватил COVID. Один из первых, кстати, заболел", — рассказывает Харламов.

Ранее сообщалось, что Харламов задумался о запуске шоу про развод.

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