Арбенина вступила в конфликт с охраной на концерте

"Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу", — сказала она. — "Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста".