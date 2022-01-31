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16 минут назад

Диана Арбенина на концерте в Казани попросила охрану "не трогать" поклонников из-за ковидных мер

На концерте в "Татнефть Арене" в Казани певица и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина обратилась к охране, следящей за соблюдением антикоронавирусных мер:

Арбенина вступила в конфликт с охраной на концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу", — сказала она. — "Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста".

Арбенина заявила, что на концерте каждый волен делать что хочет — сидеть в кресле и просто слушать или же танцевать около сцены. Иначе, по ее словам, во встрече нет смысла. Рок-исполнительница упомянула, что из-за коронавируса отменялись многие выступления.

Реплики певицы зал встречал восторженно — аплодировал и кричал, поддерживая. После ее речи некоторые поклонники начали продвигаться к сцене, сообщил telegram-канал Mash Iptash.

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