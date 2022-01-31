Башаров отказался приходить на похороны отца

Популярный актер и ведущий Марат Башаров не приехал на похороны отца Алимжана Билялетдинова, который ушел из жизни в августе прошлого года. Он объяснил, что физически не успеет приехать.

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О смерти отца Башаров узнал от брата Вялита, который позвонил артисту в три часа ночи, чтобы поделиться трагичной новостью. Однако актер не взял трубку, но тогда брат оставил родственнику сообщение, и тот тут же позвонил.

«Сказал, что едет в Астрахань и спросил, где будут хоронить отца. Я сказал, что там, где он родился — в Нижегородской области. Он говорит: "Я не успеваю физически"», — заявил брат 47-летнего актера в эфире программы «Звезды сошлись».

По его словам, сводный брат хотел помочь материально и попросил дать номер банковской карты. Башаров перевел 100 тысяч рублей, чтобы покрыть расходы на погребение родственника.

«Так он посчитал нужным. Даже если бы прислал рубль, я бы не обиделся», — добавил Билялетдинов.