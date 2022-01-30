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1 час назад

«На кладбище отвожу»: Стриженова о цветах от поклонников

Екатерина Стриженова огорошила поклонников, сообщив, что подаренные ими букеты отвозит на кладбище. Причем делает это регулярно.

«На кладбище отвожу»: Стриженова о цветах от поклонников
Фото: InstagramInstagram

После спектакля актрисе всегда дарят цветы. Почитатели ее таланта приносят ей прекрасные букеты. Екатерина выходит из театра с охапками цветов. Однако, как оказалось, ее жилье вовсе не превращается в оранжерею. Букетам находится иное применение.

Стриженова выложила в инстаграм видеоролик. В роли оператора – дочь Екатерины, Александра. Она с гордостью рассказывает, как любят маму зрители. А сама звезда рассказывает, как поступает с подношениями почитателей.

«Утром, после спектакля, я всегда еду на кладбище к маме и отвожу букеты. Как жаль, что она не успела увидеть премьеру «Женщины Есенина», переполненный зал и большой зрительский успех нашего спектакля», - говорит Стриженова.

Поклонники в растерянности.

«Это конечно замечательно, но зрители дарили цветы, чтобы они радовали вас», «Самой надо покупать цветы для мамы! В следующий раз поклонники подумают дарить или нет!»,

«Хочешь маме на кладбище - купи сама и отвези их туда, чтобы это было от тебя, от дочери, а не от театральных поклонников... Что-то от этого видео как-то неприятно стало... Разве можно такими вещами хвастаться...»

Весной прошлого года Екатерина Стриженова крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет». Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок.

Перелом случился не самый легкий, некоторое время Стриженовой пришлось полежать в клинике, потом посидеть дома.
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