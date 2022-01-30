«На кладбище отвожу»: Стриженова о цветах от поклонников

Екатерина Стриженова огорошила поклонников, сообщив, что подаренные ими букеты отвозит на кладбище. Причем делает это регулярно.
После спектакля актрисе всегда дарят цветы. Почитатели ее таланта приносят ей прекрасные букеты. Екатерина выходит из театра с охапками цветов. Однако, как оказалось, ее жилье вовсе не превращается в оранжерею. Букетам находится иное применение.
Стриженова выложила в инстаграм видеоролик. В роли оператора – дочь Екатерины, Александра. Она с гордостью рассказывает, как любят маму зрители. А сама звезда рассказывает, как поступает с подношениями почитателей.
«Утром, после спектакля, я всегда еду на кладбище к маме и отвожу букеты. Как жаль, что она не успела увидеть премьеру «Женщины Есенина», переполненный зал и большой зрительский успех нашего спектакля», - говорит Стриженова.
Поклонники в растерянности.
«Это конечно замечательно, но зрители дарили цветы, чтобы они радовали вас», «Самой надо покупать цветы для мамы! В следующий раз поклонники подумают дарить или нет!»,
«Хочешь маме на кладбище - купи сама и отвези их туда, чтобы это было от тебя, от дочери, а не от театральных поклонников... Что-то от этого видео как-то неприятно стало... Разве можно такими вещами хвастаться...»
Весной прошлого года Екатерина Стриженова крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет». Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок.