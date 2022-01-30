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21 минуту назад

Газманов на Мальдивах спародировал «танцующего миллионера»

Олег Газманов вместе с женой практически каждый год выбираются отдохнуть на Мальдивы. Супругам очень нравится этот курорт. Вот и в этом году из заснеженной Москвы пара улетела поближе к яркому солнцу и теплому морю. За время каникул Газманов даже успел отрастить бороду.

Газманов на Мальдивах спародировал «танцующего миллионера»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С серебряной бородкой, в цветастых шортах, загорелый певец стал похож на «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки. Что он и не преминул использовать, записав на видео веселый танец. 70-летний музыкант весело отплясывает на краю бассейна, а потом со всего размаху плюхается в воду.

Ролик выложен в инстаграме Газманова.

«Вот и кончился отпуск! Итоги- набрался сил, загорел, наплавался, отрастил бороду, соскучился по дому, детям, собакам, снегу и работе», - написал певец.

Подписчики восхитились прекрасной физической формой танцора. А вот бороду сбрить посоветовали все – она все же старит исполнителя.

«Джанлука Вакки отдыхает ! Вы молодец», «На танцующего миллионера похож сейчас. С бородкой», «Борода лишняя, а в остальном все замечательно».

Популярный певец Олег Газманов заявил, что не понимает граждан, которые не хотят делать прививку от коронавируса, и призвал «удалять» антипрививочников из общества, поскольку они опасны для окружающих.
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