Дочери Борисовой потребуется дорогостоящая пластика

Год назад у дочери Даны Борисовой обострились панические атаки. Телеведущая рассказывала, что прямо в школе девочка сильно себя порезала. Как в итоге оказалось, подобное повторялось много раз, - информирует СтарХит

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Дана лечила дочь, обращалась к психологам, и сейчас здоровье ребенка в порядке. Однако на теле Полины остались уродливые рубцы. Для того, чтобы их удалить, потребуется целое состояние, - сообщила Дана Борисова в эфире YouTube-шоу Елены Ханги.

«В мае все закончилось, но тело осталось порезанное. В рубцах полностью ноги, руки. Это надо на какой-то дорогостоящий лазер ходить. Когда есть операционный один шрам, можно разориться, но у нее их там 150! Они заживают, но рубцуются и обрастают коллагеном. Кризис продолжается», - огорчается телеведущая.

По словам Даны, сейчас ей удалось наладить отношения с дочерью. Однако возникла другая серьезная проблема. Полина не хочет учиться.

«В школу ходит к четвертому уроку, а с последнего сваливает», - пожаловалась мать.

Сейчас все усилия Дана направляет на то, чтобы Полина получила аттестат.

«Хочу, чтобы хоть как-то Поля окончила школу... Извините, мозги я ей свои не подарю. Тем более у самой их мало», — грустно пошутила Борисова.