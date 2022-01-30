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1 час назад

Эксперты решили, что вдове Кобзона не помешает пластика

Вдове певца и государственного деятеля Иосифа Кобзона Нелли 71 год. Сейчас она предпочитает вести уединенный образ жизни. Но тем не менее, какие-то светские мероприятия Нинель Михайловна все же посещает. И поклонники обратили внимание на то, что ее ровесницы, не отказывающиеся от помощи косметологов и пластических хирургов, выглядят моложе и свежее, - рассказывает Экспресс Газета.

Эксперты решили, что вдове Кобзона не помешает пластика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она делала блефаропластику верхних век точно. Но вот операций и подтяжек у нее нет. Или они есть, но им по лет 15-20. Они не свежие абсолютно. Вообще беда», — говорит пластический хирург Владимир Плахотин.

Эксперт посоветовал Нинель Михайловне все же обратиться к грамотным специалистам — если, конечно, она хочет лучше выглядеть. При этом, по его словам, важно соблюдать правильную последовательность. Начать, к примеру, с аппаратной косметологии, привести в порядок кожу. Только после этого можно прибегать к пластике.

Кстати, народная артистка России певица Валерия заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. О том, что своей красотой и молодостью она обязана здоровому образу жизни и косметологии, она рассказала в сторис на своей странице в Instagram. .

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