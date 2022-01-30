Аветисян возмущена слухами о пиаре на своем разводе

В СМИ и социальных сетях по-прежнему много говорят о разводе звездного визажиста Гоар Аветисян с супругом Сергеем. Мужчина отстранился от жены в трудный период, когда Гоар чуть не умерла после осложнений от пластической операции.

Фото: Instagram Instagram

В итоге девушка так и не смогла простить предательство и объявила об окончательном расставании.

Тем не менее, хейтеры решили, что эта семейная драма – всего лишь спектакль для привлечения внимания. Поводом послужило то, что экс-супругов видели в одном и том же ресторане в одно и то же время – правда, порознь.

«Неужели вы настолько плохо меня знаете и допустили мысли о хайпе?! Я вам еще раз повторю, что мы не вместе. И то, что он находился в одном и том же заведении во второй раз - совпадение, и никак со мной не связано!» - возмутилась Гоар в сторис инстаграма.

Судя по всему, мужчина не против вернуть возлюбленную. Он даже подарил ей огромный букет алых роз. Но Аветисян, хоть и порадовалась цветам, но объяснила подписчикам, что букет, пусть самый красивый и большой, ничего не решает.

«Тут дело в другом. Лучше, чтобы люди не мучали друг друга и вовремя расходились», - сказала Гоар.