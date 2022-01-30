Дорогостоящее наследство Куравлева поделят пополам

Народный артист Леонид Куравлев при жизни побеспокоился о том, чтобы после его кончины между наследниками не было имущественных споров. Он оставил завещание, согласно которому имущество будет принадлежать в равных долях дочери и сыну народного артиста.

Это 5-комнатная квартира на четвертом этаже в знаменитом Доме на набережной с шикарным видом из окна. Как узнали журналисты «Комсомольской Правды», подобные апартаменты предлагают на продажу на 82 миллиона рублей.

Также у Леонида Вячеславовича осталась дача в Подмосковье стоимостью примерно в 10 миллионов рублей и денежные сбережения.

И сын, и дочь Куравлева имеют собственные квартиры. Дочь жила с отцом до того момента, как было принято решение о помещении актера в дом престарелых. По свидетельству соседей и знакомых, с дочерью, сыном и его семьей у Куравлева были хорошие отношения.