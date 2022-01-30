«Его талант был очень добрым»: в России любили Куравлева

30 января стало известно о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Знаменитый артист пользовался поистине всенародной любовью, уважали его и простые россияне, и коллеги, и представители власти.
Станислав Садальский на своей страничке в Фейсбуке разместил трогательный прощальный текст
«Его талант был очень добрый, каждого своего героя, даже отрицательного, он наделяет этим светом. Люди верят и тянутся к нему. Леня был очень непубличный человек, как сейчас сказали бы — небогемный. И он всегда был таким — нигде не светился, не мелькал, не „играл“ лицом. Интервью давал крайне редко, в глянце вообще старался не появляться», — написал Садальский.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина вспомнила, как актер Леонид Куравлев и режиссер Георгий Данелия работали на съемках фильма «Афоня». Об этом сообщает «360».
«Это был очень талантливый русский артист. Они работали с Данелия просто взадых, они понимали друг друга. Когда снимали фильм «Афоня», они просто вцепились друг в друга и делали вот этот образ. Это было потрясающе, смотреть на них».
Советская и российская актриса Инна Чурикова рассказала ФАН, что ее дружба с артистом завязалась с момента съемок в фильме режиссера Глеба Панфилова «Начало».
«Это был человек оптимизма, своих принципов, таланта и человеческого, и актерского. Импровизировал, внедрялся в роль так, словно он всегда был этим персонажем. Этот человек рождался, жил, удивлял! С ним интересно жить, интересно работать, и вообще этот труд был каким-то фантастическим. Каждый день работы — как подарок. В этот драматический момент я улыбаюсь, потому что вспоминаю то время», — сообщила актриса.
Московская городская дума рассмотрит предложение об увековечении памяти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом ОСН заявил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов. По его словам, предложение вскоре поступит от Союза кинематографистов, от друзей, представителей думы. «Он, конечно, достоин всего, а когда поступит предложение, можно будет сказать, как увековечить».