«Его талант был очень добрым»: в России любили Куравлева

«Это был человек оптимизма, своих принципов, таланта и человеческого, и актерского. Импровизировал, внедрялся в роль так, словно он всегда был этим персонажем. Этот человек рождался, жил, удивлял! С ним интересно жить, интересно работать, и вообще этот труд был каким-то фантастическим. Каждый день работы — как подарок. В этот драматический момент я улыбаюсь, потому что вспоминаю то время», — сообщила актриса.