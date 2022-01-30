Дорониной не разрешили покинуть дом престарелых

«Врачи пансионата, где она находится, ей запретили. Во-первых, Татьяна Васильевна пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует. Так что, пока не складывается. Вообще, Доронину так потрепали за те три года, что творилось в нашем театре, в связи с приходом Боякова! Хотя приехать очень хочет».