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7 минут назад

Дорониной не разрешили покинуть дом престарелых

Татьяна Доронина не смогла присутствовать на премьере спектакля во МХАТе им. Горького. Знаменитая актриса живет в доме престарелых, и врачи не разрешили ей выехать в театр. Тем более, что во МХАТе сейчас вспышка коронавируса, - пишет «Собеседник».

Дорониной не разрешили покинуть дом престарелых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актриса Лидия Матасова, близкая подруга Татьяны Дорониной рассказала, что у звезды есть проблемы со здоровьем.

«Врачи пансионата, где она находится, ей запретили. Во-первых, Татьяна Васильевна пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует. Так что, пока не складывается. Вообще, Доронину так потрепали за те три года, что творилось в нашем театре, в связи с приходом Боякова! Хотя приехать очень хочет».

88-летняя Доронина уже много лет живет затворницей, общаясь лишь с самыми близкими людьми. Последнее время она находится в пансионате для пожилых людей.

В конце июня 2019 года артисты МХАТа имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть народную артистку СССР Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. Она покинула эту должность в декабре 2018 года. Артисты уверяли, что Доронину заставили уйти с поста и обманом лишили прав на творческое руководство.

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