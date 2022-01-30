Песков предложил Моргенштерну помочь Хлебниковой

«Все-таки именитая певица — Хлебникова Марина, несчастье с ней. Не будь дураком, если у тебя бабки есть, тихо привези, отдай директору или родственникам. Может, этим ты больше поможешь, чем будешь орать и на всю страну говорить: кому подарки, телефоны, айфоны и еще что-то?» — просит Песков.