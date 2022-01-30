Песков предложил Моргенштерну помочь Хлебниковой

Пародист Александр Песков заявил, что помочь Марине Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, должен российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, который зарабатывает огромные деньги и раскидывает их налево и направо.
Пародист считает, что столь богатому человеку будет нетрудно поддержать 56-летнюю певицу, которая сейчас вынуждена ютиться по знакомым, поскольку сгоревшая квартира непригодна для проживания. Андрей Малахов объявил о сборе денег на ремонт жилья для Марины, но сбор идет малыми темпами, поскольку пожертвования поступают от обычных людей.
«Все-таки именитая певица — Хлебникова Марина, несчастье с ней. Не будь дураком, если у тебя бабки есть, тихо привези, отдай директору или родственникам. Может, этим ты больше поможешь, чем будешь орать и на всю страну говорить: кому подарки, телефоны, айфоны и еще что-то?» — просит Песков.
Вновь зарабатывать деньги Хлебникова сможет еще не скоро. Ей предстоят операции, длительная реабилитация и нужно где-то жить. Пока звезда кочует по друзьям и знакомым, - пишет Экспресс Газета.
Певица Марина Хлебникова обратилась в полицию после того, как к ней в квартиру под видом сотрудника ГБУ «Жилищник» пришел журналист со скрытой камерой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора певицы Данилу Прайса.