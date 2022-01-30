Вдова Марьянова вышла замуж

Ксения Бик уже более трех лет состоит в отношениях с журналистом, ведущим на радио «Коммерсантъ FM» Сергеем Соболевым. И вот накануне пара решила официально зарегистрировать брак. Об этом сама Ксения сообщила в социальной сети.

Как пишет «Московский Комсомолец», торжество прошло скромно. Присутствовали на нем только самые близкие, обошлось без пышных нарядов и прочих свадебных атрибутов.

В свое время Ксения писала, что именно Сергей помог ей преодолеть депрессию, возникшую после смерти Марьянова. Пару объединило и то, что Соболев пережил похожую трагедию – его жена погибла под колесами поезда.

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