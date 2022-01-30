Вдова Марьянова вышла замуж

Ксения Бик уже более трех лет состоит в отношениях с журналистом, ведущим на радио «Коммерсантъ FM» Сергеем Соболевым. И вот накануне пара решила официально зарегистрировать брак. Об этом сама Ксения сообщила в социальной сети.
Как пишет «Московский Комсомолец», торжество прошло скромно. Присутствовали на нем только самые близкие, обошлось без пышных нарядов и прочих свадебных атрибутов.
В свое время Ксения писала, что именно Сергей помог ей преодолеть депрессию, возникшую после смерти Марьянова. Пару объединило и то, что Соболев пережил похожую трагедию – его жена погибла под колесами поезда.
Отец актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося 4 года назад, 82-летний Юрий Марьянов признавался, что все еще не может заставить себя зайти в квартиру сына. До решения суда в ней проживала вдова артиста Ксения Бик с дочерью Анфисой и гражданским мужем Сергеем Соболевым. Весной 2021 года в результате раздела имущества между тремя наследниками актера элитная трешка отошла отцу актера и 25-летнему сыну Даниилу.