Уехавший в США Пресняков обрушился на россиян

Никита Пресняков объяснил, чем американцы отличаются от россиян, по его словам, в лучшую сторону. Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова часто прилетает к матери в Америку.

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Нынешний супруг Кристины, бизнесмен Михаил Земцов, там живет и работает, поэтому и певица также много времени проводит в Соединенных штатах. Поэтому тамошнюю жизнь Никита знает неплохо. И вот в сторис инстаграма Никита решил провести сравнение поведения жителей США и России.

«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь, никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — возмутился молодой человек

Артиста огорчает, что правила бытовой вежливости еще не стали нормой жизни для всех россиян.