В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
20 минут назад

Уехавший в США Пресняков обрушился с критикой на россиян

Никита Пресняков объяснил, чем американцы отличаются от россиян, по его словам, в лучшую сторону. Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова часто прилетает к матери в Америку.

Уехавший в США Пресняков обрушился на россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нынешний супруг Кристины, бизнесмен Михаил Земцов, там живет и работает, поэтому и певица также много времени проводит в Соединенных штатах. Поэтому тамошнюю жизнь Никита знает неплохо. И вот в сторис инстаграма Никита решил провести сравнение поведения жителей США и России.

«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь, никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — возмутился молодой человек

Артиста огорчает, что правила бытовой вежливости еще не стали нормой жизни для всех россиян.

Ранее музыкант Никита Пресняков рассказал о своих финансовых трудностях во время учебы в Нью-Йорке. Воспоминаниями он поделился в шоу «Лучше-правду!» на YouTube-канале Сурена Каграманова.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители