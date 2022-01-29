«Она — очень мощная личность»: экс-супруг Гоар надеется на примирение

«Я так больше не смогла. До последнего верила, что наш союз будет до самой старости, и как круто, когда люди полные противоположности друг друга. Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем, так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции, и некоторые горе-врачи писали и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход», - писала девушка в микроблоге.