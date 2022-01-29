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22 минуты назад

«Она — очень мощная личность»: экс-супруг Гоар надеется на примирение

Звездный визажист Гоар Аветисян едав оправилась от крайне неудачной операции по коррекции фигуры. У нее начались серьезные осложнения, и именно в этот период от нее отвернулся ее супруг Сергей. Гоар не смогла его простить.

«Она — очень мощная личность»: экс-супруг Гоар надеется на примирение
Фото: InstagramInstagram

«Я так больше не смогла. До последнего верила, что наш союз будет до самой старости, и как круто, когда люди полные противоположности друг друга. Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем, так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции, и некоторые горе-врачи писали и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход», - писала девушка в микроблоге.

По словам Гоар, силы к выздоровлению дала ей любовь к сыну, которого она никак не могла оставлять без мамы. Об этом пишет СтарХит.

Но, едва встав на ноги, Аветисян объявила о том, что Сергея в ее жизни больше не будет. Фолловеры поддержали ее, назвав мужчину жившим за счет Гоар альфонсом.

Сергей же, видимо, был бы не прочь вернуть выздоровевшую и похорошевшую супругу. Недавно он преподнес Гоар огромный букет цветов.

«Просто хотел, чтобы она улыбнулась, не более», — так объяснил он.

Мужчина, уверяет, что по -прежнему любит Аветисян. Просто на свой, особый манер.

«Конечно, люблю ее, ведь она мать моего ребенка. Я очень холодный в отношениях, это правда. Моя любовь и забота проявляются по-другому. И не каждому дано принять это или понять».

Не принял экс-супруг Аветисян и обвинений в том, что он жил за свет жены.

«Рядом с Гоар 95 людей будут называться альфонсами, нахлебниками, потребителями и так далее. Просто она — очень мощная личность».

Блогерша Лисса Авеми показала дорогой макияж, сделанный за 12 тыс. рублей в московском салоне красоты популярной визажистки и блогерши Гоар Аветисян, и разочаровала поклонников. Соответствующее видео вышло на ее YouTube-канале.

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