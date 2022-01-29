Миро высмеяла «марафон для избранных» Блиновской

Скандальная блогер Лена Миро считает, что покинувшая «Марафон желаний» Блиновская «решила напоследок срубить копеечку».

Фото: Instagram Instagram

Речь идет о том, что известная «инстаграмная марафонщица» объявила новый курс для тех, «кто легко может себе позволить побыть в сторис „избранное для друзей“ за десять тысяч рублей». То есть, плати деньги и смотри сторис.

«Ну, видимо, доходы совсем упали, а раз так - платить предлагается избранным, пишет Миро в своем ЖЖ.

Блогер сообщает, что боится даже предполагать, что там будет – в этом сторис «для избранных»

«Для тех, кто созрел, для кого уже десять тысяч — не деньги, а не для всех остальных. Марафонщица Блиновская настолько возвышенная, что физиологические потребности, как мне кажется, она давно переросла».

О своем уходе из проекта Марафон желаний» Блиновская объявила после разгромного интервью Ксении Собчак. Елена заявляла, что создала это «Марафон» для того, чтобы каждый его участник смог осуществить свое самое заветное желание. Однако реально мыслящие пользователи сети называли его «лохотроном» для отъема денег у населения.