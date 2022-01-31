Актер Валерий Николаев устроил скандал в шоу «Танцы со звездами»

Актер театра и кино, режиссер, сценарист и хореограф Валерий Николаев стал участником шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1». Артист решил высказаться в адрес руководителей проекта.

Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Партнершей актера по паркету стала российская танцовщица Александра Акимова. Николаев частенько спорит с хореографом по поводу исполнения тех или иных элементов, а в этот раз он решил устроить скандал и высказаться в адрес руководителей проекта.

«Мы не роботы! По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера: я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!» — эмоционально высказался актер.