Седокова рассказала о пьянстве первого мужа

Певица Анна Седокова рассказала о пьяных загулах первого мужа, покойного футболиста Валентина Белькевича, благодаря которым она решила «никогда не опускать руки».
В сторис Instagram Седокова призналась, что впервые почувствовала, что осталась одна, когда ее муж не пришел домой ночевать. По словам певицы, ей был 21 год, у нее на руках была маленькая дочка Алина.
«А потом я услышала это „мама“. Это „мама“ тогда в 21 спасло мне жизнь, и я поняла, что никогда не опущу руки, что бы со мной ни произошло», - написала Анна.
Она добавила, что пыталась найти поддержку у своей мамы, но вместо этого получала порцию критики и унижений.
«Меня столько раз пытались унизить за мой выбор, но я никогда не оставалась там, где мне плохо. Даже если в 21 год родственники говорят тебе, что ты никому не нужная разведенка с ребенком», - призналась певица.
Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году и развелись в 2006-м. Причиной развода стали измены футболиста. Сейчас Седокова счастлива в третьем браке – она замужем за баскетболистом Янисом Тиммой.