Тест: Хорошо ли Вы знаете участников BTS?

Внимание АРМИ! В мире орудует особо опасная преступная банда под кодовым названием BTS!
Вы, как молодой детектив, обязаны разобраться в этом деле и поймать каждого участника на лжи.
Пройдите в комнату допроса и проведите индивидуальный опрос каждого подозреваемого на детекторе лжи. Будьте внимательны! Полиграф не всегда улавливает подмену фактов. Если Вы справитесь, то делу дадут ход. Подозреваемый скажет 15 фактов о себе, которые посчитает нужными, если Вам покажется, что факт неверный или что-то в факте не так, то смело жмите на кнопку «ложь». Удачи! o( ᴗ )o
«По заявлению пострадавших АРМИ, банда состоит из семи талантливых участников. Отделу по борьбе с преступностью удалось поймать семь подозреваемых. Данные люди отрицают свою причастность к совершенным преступлениям. В список их деяний входит: зверское похищение хрупких сердец АРМИ, разрушение нервной системы и плотная зависимость от их выступлений. Пострадавшие АРМИ готовы не спать сутками, лишь бы поймать всю банду BTS.»
Индивидуальные тесты участников BTS (версия 2021):