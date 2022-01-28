В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

Тест: Хорошо ли Вы знаете участников BTS?

Внимание АРМИ! В мире орудует особо опасная преступная банда под кодовым названием BTS!

Тест: Хорошо ли Вы знаете участников BTS?
Фото: TwitterTwitter

Вы, как молодой детектив, обязаны разобраться в этом деле и поймать каждого участника на лжи.

Пройдите в комнату допроса и проведите индивидуальный опрос каждого подозреваемого на детекторе лжи. Будьте внимательны! Полиграф не всегда улавливает подмену фактов. Если Вы справитесь, то делу дадут ход. Подозреваемый скажет 15 фактов о себе, которые посчитает нужными, если Вам покажется, что факт неверный или что-то в факте не так, то смело жмите на кнопку «ложь». Удачи! o( ᴗ )o

Выдержка из дела:

«По заявлению пострадавших АРМИ, банда состоит из семи талантливых участников. Отделу по борьбе с преступностью удалось поймать семь подозреваемых. Данные люди отрицают свою причастность к совершенным преступлениям. В список их деяний входит: зверское похищение хрупких сердец АРМИ, разрушение нервной системы и плотная зависимость от их выступлений. Пострадавшие АРМИ готовы не спать сутками, лишь бы поймать всю банду BTS.»

Индивидуальные тесты участников BTS (версия 2021):

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители