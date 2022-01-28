Тест: Хорошо ли Вы знаете участников BTS?

Пройдите в комнату допроса и проведите индивидуальный опрос каждого подозреваемого на детекторе лжи. Будьте внимательны! Полиграф не всегда улавливает подмену фактов. Если Вы справитесь, то делу дадут ход. Подозреваемый скажет 15 фактов о себе, которые посчитает нужными, если Вам покажется, что факт неверный или что-то в факте не так, то смело жмите на кнопку «ложь». Удачи! o( ᴗ )o