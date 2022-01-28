Бутман лишился 3 млн рублей после заказа мебели

Саксофонист Игорь Бутман лишился 3 млн рублей, заказав мебель в компании Abugera, пишет Телеграм-канал Mash.

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Бутман год назад заказал изготовление мебели в компании Abugera. Два сотрудника мебельной фирмы приехали на замеры и по результатам выставили счет на 4 млн рублей. Стороны подписали договор, и Бутман оплатил 70% от стоимости заказа, или 3 млн 217 тыс. 200 рублей.

Мебельная компания полтора месяца обещала "вот-вот" привезти заказ, однако до сих пор Бутман мебель не получил. Компания перестала отвечать на звонки, и денег артисту не вернула. Бутман написал заявление в полицию.