Волочкова потеряет часть имущества из-за свадьбы с судимым ухажером

Балерина Анастасия Волочкова рискует потерять часть имущества, если выйдет замуж за объявленного в розыск на Украине Сергея Кузнецова. Об этом «Комсомольской правде» сообщил адвокат Андрей Алешкин.

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Кузнецов, с которым Волочкова познакомилась на передаче «Давай поженимся», разыскивается на Украине по подозрению в совершении террористического акта с применением оружия. Кроме того, ранее он был осужден в России за кражу.

После того, как стало известно о криминальном прошлом Сергея, он перестал появляться в социальных сетях Волочковой, но о расставании с возлюбленным балерина не объявляла.

Адвокат Андрей Алешкин предостерег Анастасию от возможной свадьбы с находящимся в розыске бойфрендом. По его словам, этот шаг грозит балерине финансовыми потерями.

«По Уголовному кодексу Украины Сергею Кузнецову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», - заявил Алешкин.

Если суд примет решение о конфискации, Волочкова рискует лишиться половины совместно нажитого имущества.

«По закону, все, что имелось у Волочковой до брака, не подлежит конфискации. Но если в браке будет приобретен, например, автомобиль или дорогостоящая недвижимость, 50% могут забрать - это уже имущество мужа», - отметил адвокат.