Валерия рассекретила свои косметологические процедуры

Народная артистка России певица Валерия заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. О том, что своей красотой и молодостью она обязана здоровому образу жизни и косметологии, она рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

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Валерия в свои 53 года поражает поклонников состоянием кожи и натренированным телом. Подписчики сами решили спросить у звезды в Instagram, делала ли она пластику.

«Нет, никогда не делала никаких пластических операций и пока не собираюсь. Сегодня косметология позволяет продлить молодость. Но важнее всего ЗОЖ, и никто не переубедит меня в обратном», — заявила артистка.

Певица также раскрыла косметологические процедуры, которыми пользуется. В их числе оказался лифтинг Ultraformer. По словам артистки, это болезненная, но очень эффективная процедура. Кроме того, исполнительница прибегает к плазмотерапии, Scarlet и BBL.