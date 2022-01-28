Жена Маликова назвала виновников ограбления Коташенко

Некачественный подбор обслуживающего персонала мог стать причиной ограбления вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко. Об этом заявила супруга музыканта Дмитрия Маликова Елена, сообщает Day.ru.
Женщина поделилась собственным горьким опытом, когда из-за легкомысленности в вопросе подбора прислуги лишилась ценных вещей. Елена Маликова обратила внимание, что агентства не проверяют сотрудников, которых берут на работу. По ее мнению, именно из-за этого многие состоятельные люди становятся жертвами воров.
«У меня было, когда агентство предоставляло мне "проверенных", которые потом воровали и уносили чемоданы. Я за дверь — она с чемоданом. Потом найти не могла. Агентства не проверяют, они хотят зарабатывать. Я считаю, что надо через рекомендации. Если нет рекомендаций — это значит что? Значит, человек как-то плохо ушел», — рассказала супруга музыканта.
Она отметила, что ограбление Марины Коташенко можно также объяснить халатностью работодателей. По словам Маликовой, в поселке Глаголево безответственно относятся к выбору персонала.