Жена Маликова назвала виновников ограбления Коташенко

«У меня было, когда агентство предоставляло мне "проверенных", которые потом воровали и уносили чемоданы. Я за дверь — она с чемоданом. Потом найти не могла. Агентства не проверяют, они хотят зарабатывать. Я считаю, что надо через рекомендации. Если нет рекомендаций — это значит что? Значит, человек как-то плохо ушел», — рассказала супруга музыканта.