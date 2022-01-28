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33 минуты назад

Андрей Данилко заявил, что спел песню о Бандере из-за ее популярности в TikTok

Певец Андрей Данилко, ставший известным благодаря образу Верки Сердючки, оправдался за исполнение песни об украинском националисте Степане Бандере. Музыкант пояснил, что это была просто импровизация.

Данилко отметил, что давно на сцене и видит, как сильно там не хватает позитива. Именно с этой целью он исполнил композицию «Батько наш — Бандера, Украина — мать» со сцены юмористической программы. Музыканту сразу пришлось объяснять поступок перед аудиторией.

«Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того», — заявил Данилко в разговоре со «Страной.ua».

Певец пояснил, что никаких политических мыслей в исполнение не вкладывал. Более того, в момент, когда шли съемки шоу, композиция ни у кого не вызывала вопросов. Ее просто считали веселой. Данилко предположил, что людям, которые пытаются найти тайный смысл в его выступлении, на самом деле просто нечем заняться.

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Песня о Степане Бандере была популярной в TikTok среди школьников прошлой осенью. Ее использовали в различных челленджах, в том числе депутаты Верховной рады.

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