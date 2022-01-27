Брэд Питт тайно встречается с молодой певицей Люкке Ли

58-летний американский актер Брэд Питт начал встречаться с 35-летней шведской певицей Люкке Ли, которая живет всего в нескольких минутах езды от его дома в Лос-Анджелесе, пишет The Sun.

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Пара встречается с середины прошлого года. На прошлой неделе их видели в Mother Wolf, итальянском ресторане, который недавно открылся в Голливуде и привлек ряд знаменитостей.

Люкке, у которой есть шестилетний сын Дион от бывшего бойфренда Джеффа Бхаскера, живет всего в трех минутах езды от дома Питта, По мнению источника, Брэд и Люкке смогли так легко скрыться от чужих глаз, потому что они соседи.

До Люкке актер встречался с 29-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Он встретил ее на вечеринке в Берлине в 2019 году, пара была вместе около года.