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1 час назад

Бирюкова рассказала об отношениях с экс-женой ее второго мужа

Актриса Елена Бирюкова в интервью Passion рассказала о своих взаимоотношениях с бывшей женой своего супруга Екатериной Климовой.

Бирюкова рассказала об отношениях с экс-женой ее второго мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Долгое время поклонники звезды сериала «Саша+Маша» были уверены, что она увела Илью Хорошилова у своей коллеги, но это не так: пара познакомилась после развода мужчины с Климовой, которая этому только поспособствовала.

«С Катей мы дружим. Почему бы нам не дружить? Мы играли в одном спектакле, мы вместе отмечаем праздники. Кстати, я общаюсь с женой и своего бывшего первого мужа. Нам нечего делить. Я, в принципе, очень хороший человек! Со мной трудно быть в ссоре», — сказала Бирюкова.

Хорошилов был первой любовью Климовой. Пара познакомилась еще будучи школьниками. Во время брака в 2002 году у них родилась дочь Елизавета. Все шло хорошо, пока спустя несколько лет Климова не влюбилась в Игоря Петренко и не развелась с Хорошиловым, который в свою очередь завел отношения с Бирюковой.

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