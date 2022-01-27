Бирюкова рассказала об отношениях с экс-женой ее второго мужа

«С Катей мы дружим. Почему бы нам не дружить? Мы играли в одном спектакле, мы вместе отмечаем праздники. Кстати, я общаюсь с женой и своего бывшего первого мужа. Нам нечего делить. Я, в принципе, очень хороший человек! Со мной трудно быть в ссоре», — сказала Бирюкова.