MакSим грозит лишение родительских прав

«Ситуация может измениться в пользу отца по мере взросления ребенка. Многое зависит от мнения детей. Также суд может решить оставить ребенка с отцом, если условия проживания ребенка у матери и его "связь" с ней носят негативный окрас. Среди различных причин оставления ребенка с отцом можно выделить следующие: мать страдает алкоголизмом или наркотической зависимостью; у нее имеется психическое заболевание; ведение аморального образа жизни; недостаток средств для содержания ребенка; склонение малолетних к бродяжничеству, воровству или употреблению алкоголя; постоянное избиение, запугивание. Кроме того, суды оставляют ребенка с отцом в случае, если мать была лишена родительских прав», — пояснил Гаджиэменов.