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47 минут назад

MакSим грозит лишение родительских прав

МакSим (Марина Максимова) недавно отсудила старшую дочь у отца своего ребенка. В беседе с Dni.ru юрист Тагир Гаджиэменов рассказал о том, в каких случаях ситуация может измениться не в пользу певицы.

MакSим грозит лишение родительских прав
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

«При разводе детей чаще оставляют с матерью. В Декларации прав ребенка закреплено правило: малолетних можно разлучить с матерью только в исключительных случаях. По российскому закону малолетние дети — это несовершеннолетние младше 14 лет. Таким образом, вероятность того, что отсудят дочь у МакSим есть, но она минимальна», — приводятся в материале слова Гаджиэменова.

При этом, по словам юриста, вероятность лишения прав певицы на детей все же существует. В частности, суд может принять решение не в пользу МакSим, если они решат сами быть с отцом по достижении ими 14-летнего возраста, алкоголизма, наркотической зависимости и аморального образа жизни матери.

«Ситуация может измениться в пользу отца по мере взросления ребенка. Многое зависит от мнения детей. Также суд может решить оставить ребенка с отцом, если условия проживания ребенка у матери и его "связь" с ней носят негативный окрас. Среди различных причин оставления ребенка с отцом можно выделить следующие: мать страдает алкоголизмом или наркотической зависимостью; у нее имеется психическое заболевание; ведение аморального образа жизни; недостаток средств для содержания ребенка; склонение малолетних к бродяжничеству, воровству или употреблению алкоголя; постоянное избиение, запугивание. Кроме того, суды оставляют ребенка с отцом в случае, если мать была лишена родительских прав», — пояснил Гаджиэменов.

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