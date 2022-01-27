MакSим грозит лишение родительских прав

МакSим (Марина Максимова) недавно отсудила старшую дочь у отца своего ребенка. В беседе с Dni.ru юрист Тагир Гаджиэменов рассказал о том, в каких случаях ситуация может измениться не в пользу певицы.
«При разводе детей чаще оставляют с матерью. В Декларации прав ребенка закреплено правило: малолетних можно разлучить с матерью только в исключительных случаях. По российскому закону малолетние дети — это несовершеннолетние младше 14 лет. Таким образом, вероятность того, что отсудят дочь у МакSим есть, но она минимальна», — приводятся в материале слова Гаджиэменова.
При этом, по словам юриста, вероятность лишения прав певицы на детей все же существует. В частности, суд может принять решение не в пользу МакSим, если они решат сами быть с отцом по достижении ими 14-летнего возраста, алкоголизма, наркотической зависимости и аморального образа жизни матери.
«Ситуация может измениться в пользу отца по мере взросления ребенка. Многое зависит от мнения детей. Также суд может решить оставить ребенка с отцом, если условия проживания ребенка у матери и его "связь" с ней носят негативный окрас. Среди различных причин оставления ребенка с отцом можно выделить следующие: мать страдает алкоголизмом или наркотической зависимостью; у нее имеется психическое заболевание; ведение аморального образа жизни; недостаток средств для содержания ребенка; склонение малолетних к бродяжничеству, воровству или употреблению алкоголя; постоянное избиение, запугивание. Кроме того, суды оставляют ребенка с отцом в случае, если мать была лишена родительских прав», — пояснил Гаджиэменов.