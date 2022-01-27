«Кровь из ушей»: Россияне раскритиковали живое пение Бузовой

«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а потом убрать “фанеру" и послушать один голос, будет примерно то же самое или хуже. У этой хоть тембр приятный», — сказал в беседе с «Аргументами и фактами» продюсер и композитор Игорь Матвиенко.