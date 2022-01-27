В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
29 минут назад

«Кровь из ушей»: Россияне раскритиковали живое пение Бузовой

Российские поклонники оценили живое пение Ольги Бузовой — оценки в основном негативные. Запись выступления певицы без фонограммы на фестивале VK Fest опубликовал Telegram-канал «Закулисье».

«Кровь из ушей»: Россияне раскритиковали живое пение Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео Бузова исполняла свой хит «Без дел». На записи слышно сипение и тяжелое дыхание певицы в микрофоне. Соответственно, в зале этого зрители услышать никак не могли — все перекрывала записанная в студии фонограмма.

«Жесть», «Кровь из ушей», Ужас, кто ее вообще на сцену пустил», «Суррогатная "звезда" для суррогатной подписоты», написали пользователи в комментариях под записью живого пения Бузовой.

И все же нашлись и те, кто поддержал певицу. В частности, положительно оценил ее исполнение композитор Игорь Матвиенко.

«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а потом убрать “фанеру" и послушать один голос, будет примерно то же самое или хуже. У этой хоть тембр приятный», — сказал в беседе с «Аргументами и фактами» продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Также в защиту Бузовой выступил журналист Алексей Беляков. Он отметил, что при отсутствии каких-либо данных и талантов певица все равно остается дико успешной.

«Она бесит и манит одновременно. Она икона и карикатура», — подчеркнул Беляков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители