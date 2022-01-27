«Кровь из ушей»: Россияне раскритиковали живое пение Бузовой

Российские поклонники оценили живое пение Ольги Бузовой — оценки в основном негативные. Запись выступления певицы без фонограммы на фестивале VK Fest опубликовал Telegram-канал «Закулисье».
На видео Бузова исполняла свой хит «Без дел». На записи слышно сипение и тяжелое дыхание певицы в микрофоне. Соответственно, в зале этого зрители услышать никак не могли — все перекрывала записанная в студии фонограмма.
«Жесть», «Кровь из ушей», Ужас, кто ее вообще на сцену пустил», «Суррогатная "звезда" для суррогатной подписоты», написали пользователи в комментариях под записью живого пения Бузовой.
И все же нашлись и те, кто поддержал певицу. В частности, положительно оценил ее исполнение композитор Игорь Матвиенко.
«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а потом убрать “фанеру" и послушать один голос, будет примерно то же самое или хуже. У этой хоть тембр приятный», — сказал в беседе с «Аргументами и фактами» продюсер и композитор Игорь Матвиенко.
Также в защиту Бузовой выступил журналист Алексей Беляков. Он отметил, что при отсутствии каких-либо данных и талантов певица все равно остается дико успешной.
«Она бесит и манит одновременно. Она икона и карикатура», — подчеркнул Беляков.