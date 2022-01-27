Опубликовано видео квартиры Хлебниковой после пожара

Российская певица Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру после страшного пожара и показала публике последствия катастрофы. Видеоролик она опубликовала в своем Instagram.

Видно, что последствия пожара практически устранены. Сейчас в квартире певицы идет ремонт. За саму Хлебникову также переживать не стоит – на видеоролике слышен ее веселый голос.

— Вот заехала сегодня к себе в квартиру, посмотреть, как идет ремонт. Цветы живые все, так что все хорошо, — резюмировала она в социальной сети.

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно 18 ноября. Сообщалось, что певица была госпитализирована. Когда спасатели выносили ее из горящей квартиры, она была без сознания. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии.