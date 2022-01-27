После смерти Градского вскрылись неожиданные факты о его вдове

Марина Коташенко практически 18 лет оставалась в тени своего известного мужа, музыканта Александра Градского. Это не мешало ей наслаждаться жизнью, но и не значит, что она была гладкой.

При жизни Александра Борисовича о его молодой супруге было мало чего известно. И это не удивительно, ведь во всех интервью, когда заходила речь о ней, он обычно уходил от прямых ответов и просто отшучивался. Все, что мы знали — Марина занимается домом, семьей и много времени посвящает воспитанию детей, а роль «хранительницы очага» ее полностью устраивает.

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Сама Коташенко всегда оставалась «за кадром». Она никогда не давала интервью, не появлялась на светских тусовках, и даже в своих социальных сетях была очень скромна. Даже после смерти Градского и скандальной истории с ограблением она отказалась сниматься в ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Хотя продюсеры были готовы на любые условия.

Девушка продолжает вести закрытый образ жизни, общаясь только со своими родителями и сестрой. Из посторонних людей в свое окружение она пустила лишь адвокатов, с которыми вынуждена общаться.

Но сейчас личность Марины Коташенко вызывает сильный интерес у публики, поэтому вездесущие журналисты попытались выяснить как можно больше деталей про жизнь вдовы Градского. Среди них нашлись очень неожиданные.

Во-первых, в ее биографии оказались некоторые несостыковки, которые не совпадают с тем, что всегда говорил Александр Борисович. Так, стало известно, что девушка родилась не 22 ноября 1984 года, а четырьмя годами раньше — 1980-м. Кроме того, ее родным городом оказался Житомир, а не Киев. Также Градский врал об образовании возлюбленной — девушка окончила Черниговский юридический техникум, а не университет.

Во-вторых, Градский оказался скупердяем даже еще больше, чем об этом говорили его друзья. Журналисты выяснили, что при всех своих баснословных гонорарах он продолжал считать каждую копейку, а Марине выдавал деньги только на необходимое.

Так на одном из сайтов для продажи вещей были обнаружены около 40 объявлений Марины Коташенко. Вроде бы ничего удивительного, но вещи, которые продает жена долларового миллионера, заставляют о многом задуматься. Например, она продавала детские вещи, бюстгальтер для кормления, нижнее белье, брендовую одежду и многое другое. Общая сумма «добра» тянула примерно на 120 тыс. рублей.

Продавать ненужные вещи — обычная практика, и даже для семьи миллионеров такое вполне нормально. Но среди «лотов» Марины был очень интересный — еловые шишки, которые она выставила по 5 рублей за штуку. Очевидно, что девушка нуждалась в деньгах на карманные расходы, но Градский ее не баловал.

Становится неудивительной информация, что в отношениях пары был серьезный разлад, из-за которого они даже разъехались. Известно, что Александр Борисович в последнее время жил в своей московской квартире, а Марина с сыновьями — в загородном доме.

Хотя, их домработница, которая появилась в одном из ток-шоу, рассказала, что Марина и Александр хорошо относились друг к другу, несмотря на все недопонимания: «без шика» — так она описала их жизнь.