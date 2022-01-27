Озвучен заработок Макеевой

Актриса Анастасия Макеева, помимо корпоративов и выступлений в театре, стала владелицей косметического бренда и линии одежды, а также занялась арендой недвижимости. Ее заработок может исчисляться миллионами, пишет «Пятый канал».

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Ранее Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков, который ради артистки оставил жену Светлану и четверых детей. Некоторые поклонники обвинили Макееву в том, что она разбила счастливую семью. В свою очередь Светлана заявила, что бывший муж не платит ей алименты. Сам же Мальков утверждал, что его бывшая жена лжет и пытается заработать на ситуации.

По данным «Пятого канала», только за прошедшие полгода Макеева стала владелицей косметического бренда, занялась арендой недвижимости в Турции, запустила свою линию одежды. При этом она ведет корпоративы, активно работает в театре и увлеклась квантовой психологией.

Свое увлечение актриса также монетизировала. Анастасия Макеева проводит психологические тренинги в прямом эфире, а за свои услуги берет от 60 тыс. рублей.

«Вы видели мой график? Я работаю как лошадь! Я сплю по три часа в сутки», - рассказала она.